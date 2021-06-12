На ситуацію з формою збірної України «тисне» контракт між УЄФА та Газпромом - Bild

Зауваження УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України могли бути пов'язані з контрактом щодо спонсорства, підписаним між Європейським футбольним союзом та російським Газпромом.

Про це пише німецька газета Bild, передає Укрінформ.

«Відповіддю (на запитання, чому Росія так упевнено поводиться - ред.) може бути багатомільйонний контракт між УЄФА та російською державною газовою компанією «Газпром», який був підписаний лише три тижні тому», - йдеться у статті під заголовком «Мільйонна угода між Газпромом та УЄФА. Чи Путін купив чемпіонат Європи з футболу?».

Як зазначається, Газпром та УЄФА оголосили 19 травня, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних, тож концерн тепер має партнерські права на Євро-2020. В УЄФА відмовились назвати виданню суму, передбачену контрактом, пославшись на конфіденційність.

Інсайдери ж виходять з того, що йдеться про щонайменше 50 млн євро, сказано у публікації.

"Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками", - пише автор.

Він зауважує, що Російський футбольний союз очолює голова правління компанії «Газпром нефть» Олександр Дюков, який лише у квітні був обраний членом Виконавчого комітету УЄФА.

У коментарі Bild посол України в ФРН Андрій Мельник висловив думку, що скарга РФ до УЄФА на тлі спонсорської угоди з Газпромом не є збігом. «Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і державним концерном РФ «Газпром», є більш ніж підозрілим», - заявив дипломат.

При цьому Мельник висловив переконання, що «за допомогою Газпрому Путін укотре користується цим інструментом своєї гібридної війни, щоб розколоти Європу».

«До початку Євро-2020 стає все більш зрозумілим: одна країна хоче зіпсувати задоволення від довгоочікуваного європейського турніру - це Росія Путіна!» – резюмує автор.

Він додав, що у п'ятницю Росія відмовила критичному до Москви журналісту німецької телекомпанії ARD Роберту Кемпе в акредитації на ігри у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

10 червня ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

11 червня виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!» Того ж дня президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що в УЄФА погодилися взяти до відома це рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

За словами Павелка, під час перемовин з УЄФА домовлено, що на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми буде доданий ще один елемент - велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні».