Запуск Nord Stream 2 посилює ризик російської агресії в Європі – Вітренко

Припинення транспортування російського газу через Україну після запуску Nord Stream 2 збільшить імовірність масштабної агресії РФ у Східній Європі.

Як заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, про це йшлося під час зустрічей української делегації з представниками влади США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми пояснюємо, що це (Nord Stream 2 – ред.) не економічний, не ринковий проєкт. Це проєкт, який завдає шкоди національній безпеці України, національній безпеці Європи і навіть Сполучених Штатів як лідера з точки зору глобальної безпеки», - розповів керівник Нафтогазу.

За його словами, «якщо не буде потоку газу через Україну в Європу, це збільшує вірогідність повномасштабної військової агресії з боку Росії, і це відповідно зробить потенційний військовий конфлікт в Україні не таким важливим для Європи». Зокрема, вказав Вітренко, Європі не загрожуватиме припинення газопостачання у разі нового нападу на Україну. Що дозволить деяким європейським політикам фактично абстрагуватися від потенційного військового конфлікту, оскільки «це не торкатиметься безпосередньо європейських споживачів, які зараз отримують газ, що йде через Україну».

Водночас Вітренко звернув увагу на інший виклик від запуску Nord Stream 2, який він назвав дуже важливим з точки зору глобальної безпеки.

«Це покаже, що такі агресори як Путін і його режим можуть фактично перемагати Захід, що вони можуть досягати своїх цілей через різні механізми на Заході. І це підірве позиції тих, хто віддано бореться проти таких агресивних режимів», - зауважив український посадовець.

Тому, підкреслив він, не можна допустити, щоб такі проєкти як «Північний потік-2» ставали символом перемоги путінського режиму.

Вітренко додав, що Україна розуміє прагнення адміністрації США мати кращі відносини з Німеччиною як важливим союзником, зокрема, в межах НАТО: «Але водночас ми переконуємо, що це партнерство має дуже чітко включати протидію таким геополітичним проєктам як «Північний потік-2», а не навпаки».

Керівник НАК наголосив, що у протидії запуску Nord Stream 2 українська сторона боротиметься до останнього. «Маємо робити все, що можемо для цього, бо це – питання національної безпеки України, Європи, я б сказав, усього світу», - підсумував Юрій Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський обговорював питання запуску російського газопроводу Nord Stream 2 під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 7 червня. Раніше адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти компанії-оператора Nord Stream-2 AG та її керівника.

Президент РФ Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу.