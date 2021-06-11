Штати мають змогу зупинити Nord Stream 2 вже зараз – Вітренко

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає, що адміністрація США має всі можливості вже зараз зупинити проєкт Nord Stream 2, і в цьому питанні є позитивні тенденції.

Про це Вітренко заявив журналістам у Вашингтоні за результатами зустрічей у столиці США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Пріоритетний план наш полягає в тому, щоб усе ж таки разом з адміністрацією США, виконавчою гілкою влади, зупинити «Північний потік 2». Для цього є позитивні тенденції», - розповів керівник Нафтогазу.

Він пояснив, що побачив сприятливі сигнали, зокрема, під час виступу держсекретаря Ентоні Блінкена перед Конгресом, де той прямо заявив, що адміністрація розглядатиме можливість скасування так званої відмови від санкцій проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Крім того, додав Вітренко, глава Держдепу сказав, що розглядає можливість запровадження обмежень для сертифікації трубопроводу.

Водночас, за словами очільника Нафтогазу, паралельні процеси відбуваються в Конгресі США: «Вже є позитивні тенденції, коли демократи публічно і не публічно кажуть адміністрації, що потрібно застосовувати ці санкції, і як раз в інтересах національної безпеки США - зупинити цей проєкт».

Вітренко уточнив, що Конгрес розглядає також «резервний варіант», який передбачає ухвалення додаткового законодавства, яке змусить адміністрацію ввести жорсткі санкції або унеможливить застосування відмови від санкції з боку Білого дому. Тобто, продовжив він, «це питання (введення санкцій – ред.) залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити «Північний потік 2» зараз».

У відповідь на запитання Укрінформу, чи достатньо буде санкцій лише проти компанії-оператора, щоб зупинити весь проєкт Nord Stream 2, Вітренко зауважив, що це буде насамперед правильним сигналом для Європи.

«Питання не в тому, що Nord Stream AG підпаде під санкції – це стане найкращим прикладом того, що не буде ніяких винятків для компаній з ЄС», - підкреслив він. Якщо це буде зроблено, «то, на наше переконання, найбільші європейські компанії не матимуть нічого спільного з цим проєктом, і тому він зупиниться».

Коментуючи двосторонні перемовини між США й Німеччиною щодо Nord Stream 2, Вітренко підкреслив, що «в принципі, неправильно домовлятися за спиною» України. «Немає ніяких легких варіантів, як можна зрадити, умовно, інтереси України і при цьому вдати, що все для всіх виглядає добре. Ми показали, що це все не так, і така роз’яснювальна робота була важливою», - резюмував Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко на чолі делегації провів переговори у Вашингтоні з представниками Держдепартаменту, міненергетики, мінторгівлі США, а також Конгресу, бізнесу та аналітичних центрів.