Вітренко: Nord Stream 2 – це і енергетична, і військова загроза для Європи

Завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки у енергетичній, але і у військовій сфері для України і Європи в цілому.

Такий меседж озвучив у Вашингтоні голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час конференції, організованій Американсько-українською діловою радою, повідомляє власкор Укрінформу.

«Те, про що ми говоримо (владі в Вашингтоні – ред.), що Nord Stream 2 повинен бути зупинений, оскільки це питання безпеки для України та Європи – і не тільки енергетичної, але й військової безпеки також» - підкреслив керівник «Нафтогазу».

Він зазначив, що під час візиту до американської столиці його команда намагається переконати американську владу запровадити ефективні санкції, щоби не дати російському газопроводу бути реалізованим.

У цьому контексті Вітренко зауважив, що побачив у останніх заявах глави Держдепартаменту США «певний позитивний розвиток» ситуації.

Читайте також: Зеленський і глава МЗС Італії обговорили ситуацію на сході України та Nord Stream 2

«Зокрема, державний секретар Блінкен кілька днів тому… виступав у Конгресі перед Комітетом з питань міжнародних відносин (Сенату США – ред.). Він говорив, що американська адміністрація може розглянути скасування цього звільнення від санкцій (проти оператора Nord Stream 2 – ред.), яке, на жаль, дозволяє росіянам продовжувати будівництво газопроводу»,- зазначив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з Юрієм Вітренком перебуває з візитом у США.