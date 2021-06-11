Україна продовжує наполягати, що Nord Stream 2 не має бути запущений – ОП
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в інтерв'ю «Європейській правді», повідомляє Укрінформ.
«На сьогодні ми займаємо позицію щодо того, що цей потік не має бути введений у дію», - сказав він.
Сибіга підкреслив, що «Північний потік-2» - це великий безпековий виклик не лише для України, а і Європи в цілому.
«Ми спілкуємося на цю тему з нашими партнерами і чітко доводимо нашу позицію щодо недопущення завершення його («Північного потоку-2» - ред.) добудови», - додав заступник керівника ОП.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський обговорював питання запуску російського газопроводу «Північний потік-2» під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 7 червня.
Раніше адміністрація Байдена відмовилася продовжувати санкції проти компаній, які будують спірний газопровід між Росією і Німеччиною.
США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream-2 AG і союзника президента РФ Володимира Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера «Штазі».
Рішення про це було озвучене в звіті Держдепартаменту в Конгресі, який зазнав критики.
Президент РФ Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу »Північний потік-2», робота на другій нитці триває.