Україна продовжує наполягати, що Nord Stream 2 не має бути запущений – ОП

Україна продовжує наполягати на позиції щодо неможливості запуску в роботу проєкту «Північний потік-2».

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в інтерв'ю «Європейській правді», повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні ми займаємо позицію щодо того, що цей потік не має бути введений у дію», - сказав він.

Сибіга підкреслив, що «Північний потік-2» - це великий безпековий виклик не лише для України, а і Європи в цілому.

«Ми спілкуємося на цю тему з нашими партнерами і чітко доводимо нашу позицію щодо недопущення завершення його («Північного потоку-2» - ред.) добудови», - додав заступник керівника ОП.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський обговорював питання запуску російського газопроводу «Північний потік-2» під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 7 червня.

Раніше адміністрація Байдена відмовилася продовжувати санкції проти компаній, які будують спірний газопровід між Росією і Німеччиною.

США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream-2 AG і союзника президента РФ Володимира Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера «Штазі».

Рішення про це було озвучене в звіті Держдепартаменту в Конгресі, який зазнав критики.

Президент РФ Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу »Північний потік-2», робота на другій нитці триває.