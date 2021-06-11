Росія сьогодні почне закачувати газ до першої нитки Nord Stream 2

Будівництво морської частини першої нитки газопроводу «Північний потік-2» дном Балтійського моря з Росії до Німеччини завершене, з 11 червня почнеться його заповнення газом.

Про це повідомила компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2, передає Укрінформ.

Згідно із повідомленням, 10 червня укладені з боку Росії та Німеччини морські секції газопроводу були з’єднані між собою. З 11 червня розпочнуться пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом.

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Втім це не означає, що газопровід буде найближчим часом запущений в експлуатацію. Згідно з повідомленням, пусконалагоджувальні роботи триватимуть кілька місяців. Крім того, газопровід повинен пройти сертифікацію й інші процедури.

Крім того, наразі триває укладання труб другої нитки газопроводу, додали в компанії.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій проти будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Українські парламентарії підкреслили, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва Nord Stream 2. Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника Північного потоку-2 – Nord Stream AG.