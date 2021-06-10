Італія підтримує європейські прагнення України – глава МЗС

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо заявив, що Італія підтримує європейські прагнення України.

Про це він зазначив після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

“Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху”, - сказав Ді Майо.

Глава МЗС Італії зауважив, що дії Італії постійно спрямовані на підтримку належної уваги до України серед міжнародної спільноти. Як приклад він вказав підтримку країн “Великої сімки”, куди входить Італія, суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.

Глава італійської дипломатії також звернув увагу на важливість зміцнення відносин Києва з Європейським Союзом.

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“Я впевнений, що зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є справді дуже важливим для обох сторін. Тому ми пишаємося тим, що підтримали підписання Угоди про асоціацію і вільну торгівлю між Євросоюзом і Україною”, - наголосив італійський високопосадовець, додавши що Італія задоволена результатами, які забезпечила Угода про асоціацію з Україною.

Ді Майо підкреслив, що Італія позитивно оцінює реформи України та співпрацю країни з ЄС, і запевнив, що вони “залишаються на боці Києва” для подальшого реформування в рамках вищезгаданої Угоди.

Окрему увагу глава італійської дипломатії приділив партнерству України з НАТО.

“Ми підтримуємо і цінуємо партнерство, якого Україна досягла з НАТО, бо це та рушійна сила, яка має збільшити внутрішню міць і обороноздатність нашої країни”, - акцентував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: Дмитро Кулеба, Твітер