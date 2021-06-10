Відмова Німеччини постачати озброєння Україні є політичним рішенням – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що відмова уряду Німеччини постачати озброєння в Україну є політичним рішенням.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він заявив у середу під час спільної пресконференції у Берліні з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом.

“Україна - це держава, на яку напали, яка захищається. Вона не використовує зброю для того, щоб захоплювати чужі території, вбивати громадян іншої держави у війні. Тому ми розуміємо, що рішення, яке ухвалив уряд Німеччини, є політичним”, - сказав він.

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Кулеба акцентував, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати чи купувати зброю за кордоном, а також немає і жодної юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яке не дозволяє продавати зброю Україні.

Водночас глава МЗС України наголосив, що Німеччина має право на ухвалення таких рішень, і подякував за зосередженість ФРН на політичному врегулюванні війни на сході України.

“Німеччина є суверенною державою. Вона має право ухвалювати ті рішення, які вона вважає ефективними та дієвими. Ми вдячні Німеччині, що вона зосереджує свою увагу на політичному врегулюванні, і ми сподіваємося щиро, що саме ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати наші території”, - зазначив міністр.

Поряд з тим глава української дипломатії висловлює побоювання через можливість ескалації ситуації та нових атак з боку Росії.

“Але ми маємо бути відверті, що якщо ці зусилля (з політичного врегулювання – ред.) не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія є озброєною більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент в нашому розпорядженні”, - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС висловив сподівання, що до цього сценарію справа не дійде, і “ніхто ніколи не пожалкує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати”. Високопосадовець додав, що Україна виступає за мирне і політичне врегулювання конфлікту, де, за його словами, підтримка Німеччини є абсолютно фундаментальною.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб озброєння з Німеччини постачалося в Україну. Маас у відповідь зауважив, що надання зброї не допоможе у вирішенні конфлікту.