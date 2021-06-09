Кулеба обговорив з німецьким бізнесом інвестиційні проєкти у відновлюваній енергетиці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з німецьким бізнесом інвестиційні проєкти у галузі відновлюваної енергетики, зокрема виробництва і транспортування «зеленого» водню

Як передає Укрінформ з посиланям на МЗС, про це Кулеба сказав під час зустрічі з німецьким бізнесом та керівництвом Східного комітету німецької економіки в Берліні в рамках робочого візиту до Німеччини.

Ключовими темами обговорення стали розвиток українсько-німецького енергетичного партнерства, втілення великих інвестиційних проєктів у галузі відновлюваної енергетики, зокрема виробництва та транспортування «зеленого» водню.

Кулеба підтримав готовність керівництва Східного комітету німецької економіки та бізнесу здійснити у другому півріччі 2021 року візит до України. Він запевнив, що Президент України Володимир Зеленський приділяє пріоритетну увагу темі залучення інвестицій.

«Я дуже задоволений нашою практичною дискусією про конкретні взаємовигідні проєкти, які сприятимуть розвитку торгівлі та інвестицій між нашими державами, створенню робочих місць в Україні. Запевняю, що енергетичне партнерство між Україною та Німеччиною перебуває серед пріоритетів українського уряду», — підкреслив міністр.

Німецькі бізнесмени виявили зацікавленість до розвитку інвестиційних проєктів у галузі виробництва та транспортування «зеленого» водню до Євросоюзу, сонячної та вітрової енергетики, експорту до ЄС виробленого в Україні біометану тощо.

Окремою темою розмови стала можливість виробництва в Україні «зеленої» сталі з використанням відновлюваних джерел енергії та подальшим експортом до Німеччини, зокрема для потреб автомобільної індустрії.

Як повідомлялося, Східний комітет німецької економіки є наймасштабнішою у ФРН ініціативою німецького бізнесу для 29 країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Надає сприяння 350 компаніям-членам у підтримці двосторонніх проектів, налагодженні контактів та виході на іноземні ринки.

За даними Держстату України, у січні – березні 2021 року український експорт до ФРН зріс на 37% і склав 620 млн доларів США, імпорт з ФРН до України зменшився на 17% і склав 1,27 млрд доларів.

За результатами 2020 року Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України серед країн ЄС з питомою вагою 17,6% від загального товарообігу. Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ФРН склав 8,3 млрд доларів.

За даними Національного банку України, у 2020 році обсяг прямих німецьких інвестицій в економіку України становив майже 1,7 млрд доларів, що становить 4,6% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.