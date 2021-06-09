Французькі депутати збираються на схід України

Делегація депутатів Національних зборів Франції до 13 червня перебуватиме з візитом в Україні.

Про це власному кореспонденту Укрінформі повідомили у Посольстві України у Франції.

«Головною метою візиту є активізація парламентських механізмів взаємодії, обговорення питань двосторонньої співпраці Франції та України в політичній та економічній сфері, спільних проєктів, а також ознайомлення з ситуацією на сході України», - відзначили у Посольстві.

У складі делегації французького парламенту: секретар комісії із закордонних справ Буон Тан (політична група «Республіко, вперед!»); член комісії з економічних питань П’єр Персон (політична група «Республіко, вперед!»); член комісії з питань національної оборони та збройних сил Орельєн Таше.

У середу, 9 червня французькі депутати проводять зустрічі із керівництвом Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ та Міністерства цифрової трансформації.

У четвер, 10 червня депутати Національних зборів Франції відвідають Маріуполь, де, зокрема, зустрінуться з місцевою адміністрацією, ознайомляться з проєктами за участі французьких компаній, відвідають позиції Збройних сил України.

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У п'ятницю, 11 червня, у Києві запланована зустріч з групою дружби Україна-Франція у ВРУ, зустрічі з французькими бізнес-колами, відвідання Unit.City, зустріч з керівництвом КМДА.