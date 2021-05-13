Франція допоможе Україні із закупівлею пожежних автодрабин

У Києві відбулося підписання рамкового договору з урядом Французької Республіки щодо виділення коштів для закупівлі пожежних автодрабин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“13 травня у Києві відбулося підписання міжурядових угод в рамках реалізації домовленостей засідання Україно-Французької групи по економічному співробітництву. Захід відбувся за участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мера, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова”, - ідеться в повідомленні.

У ході заходу був підписаний рамковий договір з урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього середовища України від надзвичайних ситуацій.

Документ передбачає виділення коштів для закупівлі спеціальної пожежно-рятувальної техніки для рятування з висотних будівель, а саме - автодрабин, виробництво яких частково буде зосереджено в Україні.

Наприкінці березня голова ДСНС Микола Чечоткін підписав протокол про наміри із співробітництва із провідною французькою компанією в галузі пожежно-рятувального обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Україна і Франція підписали угоди на понад 1,3 млрд євро, зокрема щодо постачання електровозів, поліпшення водопостачання на Луганщині та якості питної води у Києві.