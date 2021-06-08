Палату регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад очолив голова Одеської ОДА

Головою Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад став голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, його заступниками - голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Керівництво Палати будо обрано на засіданні під головуванням Президента Володимира Зеленського у Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з голосуванням на засіданні головою Палати регіонів було обрано очільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького, а заступниками голови - очільників Миколаївської облради Ганну Замазєєву й Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

"Однією з основних функцій верхньої палати (Палати регіонів - ред.) нашого конгресу має стати збалансування різних, іноді зовсім різних поглядів і підходів до розвитку регіонів, якості послуг, якості життя громадян загалом. Тобто домінантною має бути не політика, не гасла, а дії", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України. Головою Палати місцевих влад Конгресу було обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками — мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина та Бориса Філатова.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Фото: oda.odessa.gov.ua