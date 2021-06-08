Спроби побудувати «федеральне князівство» отримають жорстку відсіч – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що спроби побудувати «федеральне князівство» в межах громади шляхом місцевої власності чи місцевого бюджету отримуватимуть дуже жорстку відсіч.

Про це він заявив під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже уважно слідкуємо за тим, як формуються так звані місцеві еліти і розуміємо, що, на жаль, не всі й не завжди, вірно сприймають реформу. Зміцнення місцевого самоврядування не означає послаблення єдності, послаблення унітарності нашої держави", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що будь-які спроби або навіть думки про побудову "якогось окремого федерального князівства" в межах громади шляхом місцевої власності чи місцевого бюджету отримуватимуть "дуже жорстку відсіч" передусім від виборців.

Зеленський під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

"Місцева влада має усвідомити головне: ставши менш залежними від рішень з високих столичних кабінетів, ви не стали менш залежними від інтересів мешканців свого регіону", - підкреслив Президент.

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Водночас він зауважив, що у більшості регіонів України обласні державні адміністрації, обласні ради, попри велику політичну різноманітність, співпрацюють "на основі захисту, поваги мешканців свого рідного міста, містечка, громади".

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України. Головою Палати місцевих влад Конгресу було обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками — мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина та Бориса Філатова.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.