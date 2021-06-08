Глави МЗС Німеччини, Франції та Росії обговорили конфлікт на сході України

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції під час спільної телефонної розмови з російським колегою закликали РФ "зробити позитивний внесок" у мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає Укрінформ, про розмову Гайко Мааса та Жана-Іва Ле Дріана із Сергієм Лавровим повідомляється на сайті МЗС Німеччини.

"У центрі телефонної розмови перебував конфлікт на сході України. Міністр закордонних справ Маас та його французький колега Ле Дріан підкреслили зусилля Німеччини та Франції у "нормандському форматі" задля досягнення суттєвого прогресу у врегулюванні конфлікту. Міністри обговорили стан переговорів з імплементації Мінських домовленостей 2014/2015 років та висновки Паризького саміту від грудня 2019 р. Росію також закликали зробити позитивний внесок у врегулювання конфлікту", - йдеться у повідомленні.

У німецькому МЗС також заявили, що перша річниця домовленості про додаткові заходи зі стабілізації режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року "може стати маркером для підтвердження дотримання перемир'я".

Крім того, з огляду на нещодавні переміщення російських військ біля кордону з Україною міністри закордонних справ Франції та Німеччини закликали Росію виконувати свої зобов’язання із забезпечення прозорості за Віденським документом.

Під час розмови також було обговорено конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що партнери України по "нормандському формату" - Франція та Німеччина - мають тиснути на Росію з вимогою прийняття уже напрацьованих кластерів для завершення війни на сході України.

Фото: DPA