Міжнародна дорадча група підтримує законопроєкт про СБУ

Міжнародна дорадча група підтримує законопроєкт про СБУ

Укрінформ
Міжнародна дорадча група (МДГ), до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловлює підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Про це повідомляється на сайті Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), передає Укрінформ.

«Якщо законопроєкт буде ухвалено і повною мірою реалізовано, він стане надійним фундаментом для системного й ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик», - йдеться у заяві.

У МДГ наголосили на важливості того, що законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію Служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду.

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«Висловлюємо вдячність Президентові України за активну підтримку цієї вкрай важливої реформи. За умови комплексної реалізації реформи Служба стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш спроможною протистояти безпековим загрозам», - зауважується у заяві.

МДГ закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт, що стане важливим кроком на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.

Раніше посли країн «Великої сімки» закликали депутатів Верховної Ради ухватили законопроєкт про СБУ.

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