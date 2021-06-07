Міжнародна дорадча група підтримує законопроєкт про СБУ

Міжнародна дорадча група (МДГ), до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловлює підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Про це повідомляється на сайті Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), передає Укрінформ.

«Якщо законопроєкт буде ухвалено і повною мірою реалізовано, він стане надійним фундаментом для системного й ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик», - йдеться у заяві.

У МДГ наголосили на важливості того, що законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію Служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду.

«Висловлюємо вдячність Президентові України за активну підтримку цієї вкрай важливої реформи. За умови комплексної реалізації реформи Служба стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш спроможною протистояти безпековим загрозам», - зауважується у заяві.

МДГ закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт, що стане важливим кроком на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.

Раніше посли країн «Великої сімки» закликали депутатів Верховної Ради ухватили законопроєкт про СБУ.