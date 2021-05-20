Президент – про реформу СБУ: Це важливо і для нас, і для МВФ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що реформування СБУ важливе і для України, і для міжнародних партнерів.

Про це він сказав на пресконференції у четвер в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, глава держави зазначив, що ухвалення у першому читанні законопроєкту про реформу СБУ вже відбулось у Верховній Раді, “ми чекаємо на друге, і це важливо і для нас, і для міжнародних партнерів, і для МВФ”.

Зеленський зауважив, що ще залишається багато питань до СБУ. “Я певен, що на тому чи іншому рівні залишились ще люди того часу. Однак наразі відбуваються серйозні удари, які нанесла СБУ, захищаючи безпеку країни”, - сказав він. Зокрема, це стосується питання боротьби з тероризмом як зовні, так і всередині країни, зазначив Президент, додавши, що йдеться, серед іншого, і про запровадження санкцій.

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За словами Зеленського, це говорить про те, що у голови СБУ Івана Баканова – «сильна воля навести порядок». «Подивимось, як він справиться», - додав Президент.

При цьому глава держави також нагадав, СБУ більше не займатиметься економікою, цим питанням буде опікуватись новий орган - Бюро економічної безпеки.

“СБУ більше ніколи не буде займатись економікою після впровадження реформи. Бюро економічної безпеки - новий орган, який буде займатись економікою. Це ще одна реформа. Скоро відбудеться конкурс, на якому буде обрано керівника цього важливого органу”, - відзначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ,Верховна Рада 28 січня ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби БЕБ почало функціонувати, знадобиться близько пів року.

Кабмін 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки. Головне завдання новоствореного органу полягає у запобіганні та протидії кримінальним правопорушенням у галузі економіки та фінансів держави.

Бюро економічної безпеки покликано замінити податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ та Національної поліції.