Баканов виступає проти скорочення штату СБУ

На фоні загрози Україні з боку РФ не слід скорочувати штат СБУ.

Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30», присвяченому темі безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Реформа СБУ в умовах гібридної війни - це висока відповідальність без права на помилку. Маємо рухатись крок за кроком, одночасно відбивати загрози і зберігати кваліфікований персонал. Бо саме люди - основа сильної спецслужби... І коли сьогодні говорять про скорочення кадрів до 17 тисяч співробітників, то давайте не забувати про 7 тисяч співробітників спецслужб РФ, які працюють щоденно з території РФ проти України”, - наголосив голова СБУ.

Він зауважив, що Службі безпеці треба удосконалюватись.

“Новий закон наразі розглядається у парламенті. Але підходи і принципи вже змінились не очікуючи законодавчу реформу СБУ”, - наголосив Баканов і додав, що СБУ обрала британську модель роботи спецслужби. Її суть у створені місії, які працюють по конкретній загрозі і дозволяють суттєво зменшити внутрішньовідомчий контроль, який відбирає 35 відсотків часу роботи оперативного складу, пояснив очільник СБУ.

Як повідомлялось, зараз у штаті СБУ 27 тисяч осіб.