Посли G7 закликають Раду ухвалити законопроєкт про СБУ

Посли G7 закликають Раду ухвалити законопроєкт про СБУ

Укрінформ
Посли країн «Великої сімки» закликають депутатів Верховної Ради ухвалили законопроєкт про Службу безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твіттері.

«Посли закликають народних депутатів Верховної Ради скористатися цією значною можливістю й прийняти цей закон. Його запровадження стане великим кроком уперед у перетворенні СБУ в сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до найкращих міжнародних практик», - зазначається у повідомленні.

Відтак дипломати вітають законопроєкт про СБУ, представлений 3 червня.

«Він передбачає міцну основу для справжньої реформи, відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату й демілітаризацію», - переконані посли.

Вони вітають і лідерство Президента Володимира Зеленського у проведенні цієї реформи.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко припустив, що законопроєкт про СБУ може бути ухвалено в другому читанні до кінця п’ятої сесії.

П’ята сесія Верховної Ради дев’ятого скликання триватиме до 23 липня 2021 року. ВР 28 січня 2021 року ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

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