Корнієнко сказав, коли можуть ухвалити законопроєкт про СБУ у другому читанні

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко припускає, що законопроєкт про СБУ може бути ухвалено в другому читанні до кінця п’ятої сесії.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час Погоджувальної ради в понеділок, 17 травня.

“Готовий до другого читання законопроєкт про Службу безпеки України (№3196-д “Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України” – ред.). Я думаю, що ми до кінця сесії маємо спробувати його ухвалити”, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, п’ята сесія Верховної Ради дев’ятого скликання триватиме до 23 липня 2021 року. ВР 28 січня 2021 року ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Читайте також: Ректор Академії СБУ розповів про ризики скорочення штату спецслужби

Законопроєктом пропонується ліквідувати спецпідрозділи СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. При цьому СБУ пропонується надати можливість блокувати участь окремих партій у виборах. Передбачається, що за поданням СБУ про здійснення партією сепаратистської діяльності ЦВК має відмовити політичній партії у реєстрації. Таке подання може бути внесено Службою безпеки України не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення чергових/позачергових виборів. Подання Служби безпеки України може бути оскаржено в судовому порядку.

Проєктом також пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ, у зв’язку з чим запропоновано із Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті також запропоновано, зокрема, багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Крім цього, передбачено поступове скорочення штатної чисельності працівників СБУ. До 2023 року у спецслужбі має залишитися 17 тисяч штатних посад.

Реформа СБУ має багаторічну історію. Вона почалася ще за часів президентства Ющенка. У 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» та «Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України». Було навіть зареєстровано законопроєкт, який знято з розгляду. У 2015 році було оголошено про нову реформу. На ній наполягали міжнародні партнери. Однією з головних умов була ліквідація спецпідрозділів, які опікуються економічними злочинами.