Міжнародна дорадча група підтримуватиме Україну у реформуванні СБУ – посольство США

Міжнародна дорадча група на зустрічі з віцепрем’єр-міністром України Ольгою Стефанішиною висловила твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах реформування Служби безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні.

«Представники Міжнародної дорадчої групи зустрілися з віцепрем’єр-міністром України Ольгою Стефанішиною і висловили твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах історичного за своїм значенням процесу реформування СБУ, зокрема на етапах ухвалення та реалізації відповідного закону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що створення сучасної ефективної служби безпеки, що дотримується у своїй роботі найкращих євроатлантичних практик і принципів, є в інтересах всіх громадян України

Як відомо, Міжнародна дорадча група складається з представників Консультативної місії ЄС, Представництва ЄС в Україні, Представництва НАТО в Україні та Посольства США в Україні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Законопроєктом пропонується ліквідувати спецпідрозділи СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

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Проєктом також пропонується розмежувати контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності Служби, у зв’язку з чим запропоновано із Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення

Реформа СБУ має багаторічну історію. Вона почалася ще за часів президентства Ющенка. У 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» та «Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України». Було навіть зареєстровано законопроєкт, який знято з розгляду. У 2015 році було оголошено про нову реформу. На ній наполягали міжнародні партнери. Однією з головних умов була ліквідація спецпідрозділів, які опікуються економічними злочинами.