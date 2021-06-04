На Банковій анонсували брифінг за результами РНБО

За результатами засідання Ради національної безпеки й оборони у п’ятницю відбудеться брифінг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“У п’ятницю, 4 червня, о 15:30 (орієнтовно) відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України”, - зазначається у повідомленні.

Брифінг відбудеться в пресцентрі ОП.

Як повідомляв Укрніформ, раніше вРНБО анонсували засідання на п’ятницю, 4 червня. Серед іншого планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо.

Попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на 5 років.