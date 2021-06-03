Збитки на 280 мільйонів: СБУ викрила «гранітну» оборудку бізнесмена під санкціями РНБО

Служба безпеки України викрила одне з підприємств Миколаївщини на завданні державі збитків на понад 280 млн грн.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Укрінформ.

Оборудку організував менеджмент ТДВ «Первомайський спецкар’єр», фактичним власником якого є Араїк Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він знаходиться у розшуку. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля», - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр. Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

СБУ викрила одне з підприємств Миколаївщини на завданні державі збитків / Фото: СБУ

Керівнику ТДВ «Первомайський спецкар’єр», головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України, додали в СБУ.

Триває досудове слідство.

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Операція проводилась під процесуальними керівництвом Офісу Генпрокурора.

Як повідомлялось, у грудні 2020 року Служба безпеки України викрила на пропозиції хабаря представника міжрегіональної комерційної структури, яка фігурує у кримінальних провадженнях щодо розкрадання грошей держбюджету, яка належить Амірханяну. Головному бухгалтеру компанії та Амірханяну повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Ця комерційна структура входить до мережі будівельних фірм, яка підконтрольна фігуранту кримінальних проваджень щодо привласнення бюджетних грошей, зокрема виділених на будівництво доріг.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня 2021 року про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб, зокрема, щодо Амірханяна Араіка Хачіковича 02.10.1981 р.н.