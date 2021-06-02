Уряд схвалив порядок виконання рішень РНБО щодо санкцій

Кабінет Міністрів схвалив плани організації виконання рішень Ради нацбезпеки і оборони щодо інформаційної безпеки та персональних санкцій, введених в дію указами Президента України у травні.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні рішення ухвалили під час засідання уряду.

Зокрема, Кабмін схвалив план організації виконання рішень Ради нацбезпеки від 14 травня 2021 року щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки, введених у дію указами Президента України від 18 травня 2021 № 198.

Також урядовці схвалили план організації виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) введених в дію указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203.

Деталі затверджених планів під час засідання уряду не розповідали.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки. Відповідним указом №198/2021 Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7. На ці потреби, за даними документа, уряд має передбачити залучення коштів в обсязі 490 млн грн під державні гарантії. Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками засідання РНБО 14 травня поінформував, що Радбез ухвалив рішення про створення і виділення фінансування для побудови Мультиплексу МХ-7, який "дозволить нам якісніше комунікувати з українцями і покращить сигнал". Очікується, що завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запровадили санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами. Крім того, було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.