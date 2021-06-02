Зеленський може скликати засідання РНБО на четвер або п'ятницю – джерело

Зеленський може скликати засідання РНБО на четвер або п'ятницю – джерело

Укрінформ
Засідання Ради національної безпеки й оборони планується наприкінці цього тижня - у четвер, 3 червня, або п’ятницю, 4 червня.

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що засідання планується на четвер або п’ятницю, точного часу поки що немає, це залежатиме від графіка Президента.

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Як повідомлялося, попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на 5 років.

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