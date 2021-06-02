Зеленський може скликати засідання РНБО на четвер або п'ятницю – джерело

Засідання Ради національної безпеки й оборони планується наприкінці цього тижня - у четвер, 3 червня, або п’ятницю, 4 червня.

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що засідання планується на четвер або п’ятницю, точного часу поки що немає, це залежатиме від графіка Президента.

Як повідомлялося, попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на 5 років.