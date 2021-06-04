Глави МЗС України та Мальдівів обговорили активізацію двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллою Шахідом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“3 червня відбулась перша в історії двосторонніх відносин телефонна розмова міністрів закордонних справ України та Мальдівської Республіки”, - ідеться у повідомленні.

Глави зовнішньополітичних відомств приділили особливу увагу взаємодії в рамках Генасамблеї ООН та інших міжнародних організацій.

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Кулеба висловив вдячність за підтримку Мальдівською Республікою резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів».

Міністри обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема, поліпшення логістики двостороннього авіаційного сполучення, розширення українського експорту, створення можливостей для українських компаній заробляти у проєктах з розвитку туристичної інфраструктури Мальдівів, співпрацю у сфері підготовки персоналу.

Шахід позитивно оцінив якість навчання мальдівських студентів у вищих навчальних закладах України. Кулеба запевнив, що Україна зацікавлена у збільшенні їхньої кількості.

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Сторони домовились про активізацію діалогу у ключових сферах взаємодії.

Нагадаємо: Мальдівська Республіка — країна у північній частині Індійського океану приблизно за 700 км від Шрі-Ланки, розташована на архіпелазі з 1196 коралових островів, згрупованих в 12 атолів.