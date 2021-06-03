Кулеба провів першу за 13 років розмову з главою МЗС Афганістану

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що настав час відкрити нову сторінку відносин України та Афганістану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Як ідеться в повідомленні, у рамках реалізації Азійської стратегії МЗС України відбулася телефонна розмова Кулеби із міністром закордонних справ Ісламської Республіки Афганістан Мохаммедом Ханіфом Атмаром. Зазначається, що це був перший контакт глав української та афганської дипломатії з 2008 року.

«Україну та Афганістан поєднують багаторічні зв’язки дружби та взаємної поваги. Українці підтримують афганців у їхніх прагненнях відновити мир в країні та розбудувати інклюзивне суспільство. Настав час відкрити нову сторінку двосторонніх відносин на благо наших народів», - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Атмар підтримав пропозицію Кулеби провести цьогоріч консультації міністерств закордонних справ з метою обговорення практичних кроків задля розвитку співробітництва України та Афганістану в політичній, торговельній, безпековій та освітній сферах.

Міністри відзначили існування значних можливостей для участі українських компаній в реалізації інфраструктурних проєктів Афганістану, зокрема в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту.

«Минулоріч товарообіг України та Афганістану склав 7,17 млн доларів США. Ця цифра абсолютно не відповідає потенціалу двох країн. Спільними зусиллями маємо зробити так, щоб за кілька років обсяги торгівлі збільшилися в рази», - зауважив Кулеба.

Глава МЗС України назвав інші пріоритетні напрями співпраці: військово-технічне співробітництво, навчання афганських студентів в Україні, постачання українських продуктів харчування для забезпечення продовольчої безпеки Афганістану.

Окремою темою розмови стала справа із збиттям Іраном українського літака рейсу PS752. «Співрозмовники погодилися, що кінцевою метою зусиль мають стати забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії та їхніх родичів незалежно від національностей і неповторення подібного злочину в майбутньому», - сказано в повідомленні.

Міністри також обговорили співпрацю України та Афганістану в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

Насамкінець, Кулеба і Атмар обмінялися запрошеннями здійснити обмін візитами у зручний для них час.

Як повідомляв Укрінформ, Афганістан продовжуватиме відігравати важливу роль у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752, але не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах.