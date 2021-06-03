Кабул не братиме участі у переговорах про катастрофу МАУ – заява Координаційної групи

Афганістан продовжуватиме відігравати важливу роль у Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752, але не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Координаційної групи, оприлюдненій на сайті МЗС.

Зазначається, що міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги.

«У результаті представники Координаційної групи домовилися, що незважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах», - повідомляється в документі.

У Координаційній групі запевнили, що Канада, Швеція, Україна та Велика Британія, а також Афганістан, продовжуватимуть інтенсивну роботу із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

Насамкінець автори заяви запевнили, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за трагедію з літаком авіакомпанії МАУ.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 2-3 червня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Іраном щодо збитого біля Тегерана у 2020 році літака МАУ.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

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