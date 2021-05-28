HRW: Іран переслідував і залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ

Влада Ірану переслідувала та залякувала родичів жертв катастрофи літака МАУ, збитий 8 січня 2020 року неподалік Тегерана.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), передає Укрінформ.

Правозахисники зазначають, що з жовтня 2020 року по січень 2021 року розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.

Співрозмовники HRW заявили, що іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань.

Зокрема, зазначається у звіті, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.

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За інформацією правозахисників, у деяких випадках іранські сили безпеки допитували або затримували членів родин загиблих протягом кількох годин.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Іран. Фото: АА