Канада надасть статус постійних мешканців деяким родичам жертв авіакатастрофи МАУ в Ірані

Родичі жертв катастроф літаків МАУ в Тегерані та Ефіопських авіаліній поблизу Аддіс-Абеби зможуть претендувати на статус постійних мешканців Канади.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Оттаві оголосив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно.

“Моє міністерство створило програму, яка надасть шлях до отримання статусу постійних мешканців Канади родичам канадських жертв авіакатастроф PS752 та ET302, які вже перебувають у Канаді”, - сказав Мендічіно.

За його словами, скористатися новою програмою зможуть усі люди, чиї близькі родичі загинули в цих двох авіакатастрофах і мали або канадське громадянство, або статус постійних мешканців країни, або отримали позитивне рішення стосовно своєї заявки на імміграцію.

Мендічіно зазначив, що нова програма діятиме до 11 травня наступного року. “Ця програма створить шлях до набуття статусу постійних мешканців групі людей, чиї близькі зробили цю країну своїм домом до того, як їх життя раптово та жорстоко обірвалися”, - наголосив міністр.

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Як повідомлялося, на постійних мешканців Канади поширюються всі права й обов’язки канадських громадян, окрім виборчого права. Вони також не можуть обіймати деякі посади у державному секторі та служити у Збройних силах.

Літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни.

Літак “Ефіопських авіаліній” рейсу ЕТ302 впав за кілька хвилин після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби в березні 2019, унаслідок чого загинули усі 157 пасажирів, в тому числі 18 канадців.