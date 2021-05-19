На Мальдівах заявляють про загрозу зникнення островів

До кінця XXI століття Мальдіви можуть зникнути з поверхні Землі, якщо не почати ефективно боротися зі змінами клімату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC з посиланням на міністра довкілля, зміни клімату та технологій Амінат Шауну.

За її словами, Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, «якщо світ не буде діяти швидко та злагоджено у боротьбі зі зміною клімату».

Шауна сказала, що якщо знищення екології продовжуватиметься теперішніми темпами, країна зникне до 2100 року.

«Зміна клімату - реальна загроза, і ми є найбільш вразливою країною у світі», - заявила урядовець.

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