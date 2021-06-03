Шмигаль зустрівся з патріархом всієї Грузії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках робочого візиту в Грузію провів зустріч із Католікосом-Патріархом всієї Грузії, першоієрархом Грузинської православної церкви Ілією ІІ.

Сторони обговорили питання, актуальні для українського та грузинського народів, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

“Денис Шмигаль підкреслив, що національні історії Грузії та України, зокрема шляхи розвитку Православних церков, є схожими”, - йдеться у повідомленні.

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Глава уряду зауважив, що Україна та Грузія разом йдуть дорогою європейської інтеграції. Також Прем'єр-міністр відзначив важливість духовно-релігійної складової для становлення, подальшого розвитку обох держав.

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«Немає жодних сумнівів, що в цій царині ми повинні діяти спільно», - наголосив Шмигаль.

Зі свого боку Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія ІІ зазначив, що Грузинська православна церква молиться за щасливу долю для обох країн.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Фото: КМУ