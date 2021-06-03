Україна і Грузія напрацюють спільні підходи для розвитку відновлювальної енергетики

Енергетична безпека є одним із ключових напрямків взаємодії України та Грузії, в рамках якої країни напрацюють спільні підходи для розвитку відновлювальної енергетики.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з очільником уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі у Тбілісі.

Зокрема, він поінформував про домовленість із Гарібашвілі сприяти розвитку «зеленої» енергетики та енергоефективності.

«Цьому має посприяти підписання Меморандуму про взаєморозуміння між профільними відомствами наших держав. Цей документ стане основою для вироблення спільних підходів, спрямованих на розвиток ринків відновлювальної енергії в наших країнах», - наголосив Шмигаль.

Також сторони домовились про посилення співпраці у сфері безпеки, торгівлі, енергетики та туризму. Зокрема, очільники урядів обговорили безпекові питання в контексті тривалих дестабілізаційних дій з боку Російської Федерації у Чорноморському регіоні.

«Чорноморська безпека має стати пріоритетом для НАТО. Ми підтримуємо готовність Альянсу щодо розширення масштабів своєї діяльності в регіоні Чорного моря. Співробітництво у питаннях Чорноморської безпеки грає важливу роль для зміцнення південно-східного флангу НАТО», - відзначив Шмигаль.

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Під час зустрічі очільники урядів домовилися, що Україна долучиться як співавтор проєктів резолюцій Генеральної асамблеї ООН щодо виведення нелегально розташованих в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії російських військових формувань, а також щодо статусу внутрішньо переміщених осіб та біженців на цих грузинських територіях.

Крім того, сторони обговорили спільний розвиток міжнародних транспортних коридорів та шляхи залучення інвестицій у модернізацію транспортної інфраструктури.

Шмигаль наголосив, що уряд України готовий максимально сприяти участі іноземних інвесторів, у тому числі грузинських, у реалізації масштабних інфраструктурних проєктів.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.