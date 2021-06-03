КСУ відмовився залучити Президента до участі у розгляді «земельної справи»

Конституційний Суд відмовив у задоволенні клопотання народного депутата від ОПЗЖ Василя Німченка про залучення Президента Володимира Зеленського до участі в розгляді справи щодо конституційності закону про ринок землі.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення судді ухвалили у нарадчій кімнаті.

“Розглянувши клопотання Василя Івановича Німченка про запрошення Президента України для участі у цій справі, Конституційний Суд вирішив відмовити у заявленому клопотанні”, - сказав заступник голови КС Сергій Головатий.

Німченко просив суд залучити Президента, аби він надав пояснення, чому минулого року брав участь у розгляді парламентом оспорюваного нині закону про ринок землі.

Це клопотання підтримали і народні депутати від “Батьківщини” Юлія Тимошенко та Сергій Власенко.

“Було багато суб’єктивних речей з боку Президента під час засідання Верховної Ради, на якому приймався закон, який сьогодні є предметом конституційного розгляду... Відтак я підтримую клопотання про те, щоб запросити Президента України, щоб він, по-перше, надав більші пояснення, ніж ті, які ми маємо у матеріалах справи, а по-друге, щоб він відповів на питання, які стосуються його особисто як Президента у цьому засіданні Верховної Ради”, - заявив Власенко.

Водночас представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря заперечувала у задоволенні цього клопотання. Вона апелювала до того, що для запрошення Президента нема потреби, оскільки його інтереси у КС представляє Федір Веніславський.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 червня, Велика палата КС продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори конституційного подання стверджують, що ухвалення парламентом закону відбулося з порушенням, а його положення суперечать приписам Конституції.

Вони заявляють, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Суддями-доповідачами у цій справі виступають Ігор Сліденко й Олександр Литвинов.

КС розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про відкриття ринку землі 29 вересня 2020 року, однак тоді слухання відклали на прохання представника Президента у КС Веніславського.

Верховна Рада 31 березня 2020 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає, що з 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.