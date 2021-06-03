КСУ продовжує розгляд справи про відкриття ринку землі, під судом – мітинг

Велика палата Конституційного Суду у четвер продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі суду присутні представники Верховної Ради і Президента у КС Ольга Совгиря і Федір Веніславський, міністр аграрної політики Роман Лещенко, голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

КСУ розглядає справу про відкриття ринку землі, під судом – мітинг / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Крім того, на засіданні присутні автори подання - народні депутати від партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко і Сергій Влащенко, а також ОПЗЖ - Василь Німченко і Наталія Королевська. Участь у розгляді справи також беруть уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова і екссуддя КС Віктор Шишкін.

У цей час під судом триває мітинг противників відкриття ринку землі в Україні, участь у якому беруть кілька сотень людей. Зокрема, вони тримають прапори партії "Батьківщина" і ВО "Свобода", а також плакати з написами "Ні розпродажу землі!", "Асоціація фермерів проти продажу землі".

Учасники мітингу перекрили рух автомобілів по вулиці Жилянській. За порядком стежать працівники Нацгвардії та поліції.

Читайте також: Лещенко не прогнозує ажіотажу у перші пів року дії ринку землі

Як повідомлялося, ініціатори конституційного подання стверджують, що земля, як об’єкт права власності українського народу, є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави, що насамперед стосується саме земель сільськогосподарського призначення. На думку депутатів, ухвалення парламентом закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення, а його положення суперечать приписам Конституції.

Народні депутати зазначають, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Суддями-доповідачами у цій справі виступають Ігор Сліденко і Олександр Литвинов.

КС розпочав розгляд справи про відкриття ринку землі 29 вересня 2020 року, однак тоді слухання відклали на прохання представника Президента у КС Веніславського.

31 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.