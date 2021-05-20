Лещенко не прогнозує ажіотажу у перші пів року дії ринку землі

Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що перші пів року функціонування земельного ринку в Україні пройдуть у максимально спокійному режимі, без збурень і ажіотажу.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку він висловив під час круглого столу на тему: "Ринок землі: готовність держави та агросектору до повноцінного старту" у ході реалізації проєкту "Підтримка реформи Держгеокадастру агробізнесом та сільськими громадами України".

За оцінками урядовця, земельна реформа в Україні — на фінішній прямій: щойно стався значний прорив у частині дерегуляції й децентралізації земельних відносин. У цьому зв’язку він нагадав про ухвалення минулого тижня парламентом законопроєкту №2194 щодо земельної децентралізації, а цього тижня — проєкту закону №2195 про електронні земельні аукціони.

“Це фактично ознаменувало завершення процесу дерегуляції Держгеокадастру, позбавлення його розпорядчої функції, що містить значні корупційні ризики. Ідеться й про вирішення питань актів постійного користування земельними наділами, використання особливо цінних земель, надрокористування, повноцінної передачі земель об’єднаним територіальним громадам, розширення форм контролю, передачі повноважень на місця, забезпечення дерегуляції в частині запуску ринку землі з відповідними обмеженнями й запобіжниками, які було напрацьовано спільно із профільними асоціаціями”, - пояснив Лещенко.

Він сподівається, що Президент невідкладно підпише ухвалені документи. А пріоритетні підзаконні акти у зв’язку з їх ухваленням вдасться затвердити упродовж місяця. Також врегулюють питання нормативно-грошової оцінки і просторових даних: невдовзі повноцінно запрацює Національний портал геопросторових даних, який нині випробовують у пілотному режимі (десятки ОТГ вже інтегровані до системи).

Міністр вважає будь-які політичні маніпуляції довкола запуску ринку землі абсолютно беззмістовними й безпідставними. Адже реформу впроваджували на засадах національного компромісу з урахуванням думок усіх зацікавлених сторін.

“Ми виходили з того, що земельна реформа — це поступальний рух. Жодного поспіху в цьому процесі бути не має. Відповідно перші пів року функціонування ринку проходитимуть в максимально спокійному режимі. Ми не очікуємо на ажіотаж, оскільки за роки дії земельного мораторію накопичилося багато проблемних питань. Приміром, в частині права власності на земельні ділянки. Мова, передусім, про набуття земель на правах емфітевзису, міни, дарування, успадкування”, - наголосив Лещенко.

Окрема тема — вирішення пов’язаних із запуском земельного ринку фінансових питань. Скажімо, ще належить ухвалити законопроєкт №3205 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

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Лещенко також запевнив, що на момент запуску ринку землі буде розширено держпрограму кредитування “5-7-9%”, щоб надати людям, які працюють на землі, можливість викупити ділянки.

“Крім того, держава передбачила мільярд гривень на компенсацію кредитної ставки за позиками на придбання землі та інші додаткові фінансові інструменти, що прислужаться в рамках обігу земель сільськогосподарського призначення. Необхідні резерви для цього є”, - запевнив урядовець.

Міністр анонсував проведення наступного тижня Земельного форуму, під час якого оприлюднять основні позиції й бачення України в десятирічному циклі реалізації земельної реформи, а також комплексного реформування аграрного сектору.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№2195). Документом передбачено принципово новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної і комунальної власності. Йдеться про запровадження продажу таких земельних ділянок або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Фото: Latifundist.com