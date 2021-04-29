Ухвалення закону про дерегуляцію є важливим кроком до прозорого ринку землі – посольство США

У посольстві США в Україні вважають ухвалення закону про дерегуляцію у сфері земельних відносин критично важливим кроком до формування прозорого ринку землі.

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Твітері.

«Прийняття законопроєкту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку с/г землі. Після його прийняття, закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції», - зазначили у посольстві США.

Американські дипломати додали, що ухвалені в першому читанні проєкти законів № 2195 (про електронні торги – ред.), № 3205 (Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві - ред.) - важливі кроки, які ще очікують на рішення Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 квітня ухвалила Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що законодавчий акт було розроблено з метою удосконалення процедур складання документації із землеустрою, усунення надмірного державного втручання у здійснення землеустрою та оцінки земель в Україні та спрощення умов доступу до земельних ресурсів для громадян та підприємців.