Землю продаватимуть через електронні аукціони – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони».

За відповідний законопроєкт №2195 проголосували у другому читанні 272 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як йдеться у пояснювальній записці, законом передбачено принципово інший порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Зокрема, у рішенні про аукціон будуть зазначатись стартова ціна лота, строк та інші умови користування земельною ділянкою, а також особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення відповідного договору. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом буде здійснюватися з урахуванням вимог Кабінету Міністрів, але при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менш як 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою. З огляду на зміну моделі проведення торгів, змінюються умови неповернення гарантійних внесків: учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону, та переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.

Окремо передбачається на етапі підготовки лотів до земельних торгів розподіл підходів до встановлення стартової ціни продажу земельних ділянок залежно від їх цільового призначення: щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення стартова ціна дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності - не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Також передбачаються суттєві зміни в порядку підготовки та проведення земельних торгів: процедура підготовки та проведення земельних торгів встановлюється Кабінетом Міністрів; організатор через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот; документація щодо кожного лота розміщується організатором в електронній торговій системі у вигляді окремого електронного документу; розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот; в оголошенні за лотом зазначаються обов’язково також фотографічні зображення земельних ділянок та особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки; усі етапи земельних торгів проходять через електронну торгову систему і супроводжуються публікацією відповідної інформації та доведення її до відома учасників торгів в електронному порядку; відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів; земельні торги проводяться за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників; право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом, тощо.

Наголошується, що таким чином, визначається новий порядок проведення земельних торгів через електронну торгову систему, що передбачає автоматизацію ряду процесів, публікацію усіх документів, які стосуються торгів та земельних ділянок, в електронній торговій системі, що є загальнодоступною та відкритою і забезпечує підвищення ефективності організації та проведення земельних торгів.

Очікується, що закон дасть змогу оптимізувати законодавство з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, удосконалити механізми та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" у першому читанні ухвалено 14 листопада 2019 року.