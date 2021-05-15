Велика приватизація: майже дві тисячі аукціонів і ₴3 мільярди у бюджеті

Україна завдяки державній приватизації вже залучила у минулому році до держбюджету 3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови Фонду державного майна Костянтин Кошеленко у ефірі телеканалу "Дом".

"Ми провели майже 2 тис. аукціонів, і збільшення кількості учасників дозволило збільшити і зростання ціни. Якщо раніше воно було 37%, то за підсумками минулого року зростання склало майже 200%. Завдяки цьому, провівши майже 2 тис. аукціонів, ми змогли в минулому році залучити в бюджет 3 млрд грн", — повідомив Кошеленко.

Він зазначив, що в порівнянні з 2019 роком, це в шість разів більше. У 2019 р., за словами заступника голови Фонду держмайна, до держбюджету було залучено 500 млн грн.

Кошеленко уточнив, що за останній час збільшилася середня кількість учасників аукціонів.

"Якщо в 2019 році в середньому на один аукціон приходило два учасники, то в 2020-у, в коронавірусний рік, прийшло три. Це кількість претендентів на один об'єкт", — додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого 2021 року парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", який скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, встановлену в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Верховна Рада ухвалила 30 березня законопроєкт №4543 у другому читанні. За це проголосували 257 народних депутатів.

У 2021 році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.