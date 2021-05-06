У Фонді держмайна заявляють про зростання конкуренції на аукціонах

У квітні 2021 року на кожен об'єкт малої приватизації претендували в середньому 4,57 підприємця, це більш як удвічі перевищує показник квітня 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна у Фейсбуці.

У приватизаційному відомстві стверджують, що поступове зростання конкуренції на аукціонах "є абсолютним показником зацікавленості потенційних інвесторів приватизацією".

Крім того, вартість об'єктів стає ринковою.

"Чергове підтвердженням цьому – збільшення на 752% стартової ціни об'єктів приватизації під час торгів. Зауважимо, що ще 2019 року цей показник складав лише 14%, що у 53 рази менше, ніж цьогоріч", - зазначили у Фонді.

Загалом, за даними відомства, протягом минулого місяця в онлайн-торгах взяли участь 233 особи. Це вдвічі більше, ніж у квітні 2020 року, і майже у 4 рази більше, ніж у 2019-му.

Як повідомляв Укрінформ, майже 1 млрд гривень надійшов до держбюджету від приватизації за перший квартал 2021 року. Загалом регіональними відділеннями Фонду держмайна за січень-березень проведено 377 аукціонів.

Верховна Рада 30 березня 2021 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543, що розблоковує велику приватизацію.

Фонд держмайна зможе залучити до бюджету на прозорих приватизаційних аукціонах у 2021 році 12 млрд грн. Перші аукціони великої приватизації відбудуться вже влітку, заявив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, коментуючи ухвалення закону Верховною Радою.