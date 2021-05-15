Набув чинності закон, що наближає українську енергосистему до європейської

В Україні у суботу, 15 травня, набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі".

Як передає Укрінформ, напередодні він був опублікований у газеті “Голос України”.

Законом передбачено здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету Європейського Союзу.

Документом врегульовуються питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи передачі користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, при цьому зазначене майно залишається у власності держави.

Крім цього, законом внесено зміни і доповнення до Закону України «Про ринок електричної енергії», якими визначаються: особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO; обов’язки Регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO; вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині розроблення і запровадження програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів.

Законом також внесено зміни до Господарського кодексу, якими передбачено, що Регулятор під час погодження інвестицій ОСП керується, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки передачі електричної енергії, операційної безпеки ОЕС України. Також вносяться зміни, згідно з якими об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, закріплюються на праві господарського відання відповідному суб’єкту господарювання на підставі рішення суб'єкта управління та договору.

Ухваленим документом внесено зміни і до Закону «Про управління об’єктами державної власності», згідно з якими суб'єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів міністерство.

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Крім того, внесено зміни до Закону «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими повноваження уряду скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині не поширюється на уповноважених органів управління у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з передачі електричної енергії.

Також передбачено, що виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України ухвалюються рішення щодо правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 травня 2021 року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі", який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.