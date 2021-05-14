У Мінекономіки сказали, коли закон про інвестнянь зможе повноцінно запрацювати

Щоб почати практичну реалізацію положень нового законодавства про підтримку інвестпроєктів зі значними інвестиціями, в Україні необхідно ухвалити щонайменше 6 нормативно-правових актів.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні за круглим столом “Закон про інвестнянь: проєкти на перший мільярд” повідомила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова.

Вона нагадала, що саме Мінекономіки оцінюватиме всі інвестиційні проєкти, перш ніж ухвалювати рішення про надання державної підтримки. І лише після відповідного висновку укладатимуть спеціальні інвестиційні угоди між інвесторами і Кабінетом Міністрів.

За словами Новікової, в Мінекономіки активно працюють над формуванням нормативно-правової бази на розвиток нового закону. Для завершення цієї роботи належить затвердити ще принаймні 6 нормативно-правових актів.

“Два з них вже підготували та внесли на розгляд уряду. Це — Вимоги до техніко-економічного обґрунтування проєктів та Вимоги до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Ухвалення цих документів дозволить інвесторам невідкладно розпочати підготовку проєктів, а Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) - допомагати їм у цьому. Також ми розробили проєкт Порядку взаємодії з інвесторами, органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Найближчим часом і цей документ скеруємо до Кабінету Міністрів”, - розповіла заступник міністра.

Поміж інших ключових для старту “програми інвестнянь” підзаконних актів вона назвала Методологію розрахунку обсягів надання державної підтримки. Важливе завдання — створення та ведення Реєстру спеціальних інвестиційних договорів. Цим також опікуватиметься Міністерство економіки. Як і питаннями контролю за виконанням договорів та взятих на себе зобов’язань інвесторами й органами державної влади та місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні”. А Кабінет міністрів уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) супроводжувати інвесторів у передбачених законом процедурах.

Передбачено, що державна підтримка може надаватися інвесторові у формі податкових пільг: звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати на спеціальних умовах, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за державний кошт. При цьому загальний обсяг державної підтримки не може перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт. При цьому сам розмір інвестицій має перевищувати 20 млн євро (в еквіваленті). У процесі реалізації проєкту потрібно забезпечити створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників, що не менш як на 15% перевищуватиме середню заробітну плату за відповідним видом діяльності в регіоні, де втілюється інвеспроєкт, за попередній календарний рік. Термін реалізації проєкту не може перевищувати 5 років.

Ще одна умова — втілення інвестпроєкту на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), у тому числі у сфері переробки корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти і природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму, рекреації.