Конституційний Суд 3 червня візьметься за земельну реформу

Конституційний Суд 3 червня розглядатиме справу за конституційними поданнями народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“.

Як передає Укрінформ, про це повідомила представник Верховної Ради у КСУ, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря у Телеграмі.

"03 червня Конституційний Суд розпочне розгляд справи за конституційними поданнями народних депутатів щодо конституційності Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ (т.зв. закон про земельну реформу)", - поінформувала вона.

Совгиря зазначила, що розгляд справи відбудеться у формі усного провадження - із заслуховуванням позицій учасників і залучених експертів у справі, та з прямою відеотрансляцією засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду 29 вересня 2020 року відклала розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

31 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпорядження своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу.

15 травня до КС надійшло ще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Подання направили народні депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.