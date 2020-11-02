Роман Лещенко заявляє, що земельна реформа - невідворотний процес

Реалізацію земельної реформи в Україні не зупинить ані Конституційний Суд України, ані політики, які намагаються заробити собі додаткові «бали», маніпулюючи цим питанням.

Про це у коментарі Укрінформу заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Він зазначив, що минулого тижня Конституційний Суд України прийняв рішення, яке фактично спрямоване на знищення антикорупційних досягнень останніх років.

"Сьогодні ми бачимо, як в екстреному режимі робляться спроби завдати удару по ще одному беззаперечному досягненню - земельній реформі, завдяки якій вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа - це про відновлення справедливості. Бо поки 7-ми мільйонам пайовиків в Україні з 2001 року не давали права розпоряджатися своїм майном, мільйони гектарів земель під особисте селянське господарство виводили із державної власності. Ці землі продавались і фізособам, і юридичним особами, і навіть іноземцям, чим так лякали громадян політики, які були активними противниками земельної реформи», - сказав Лещенко.

Голова Держгеокадастру наголосив, що ситуація, коли політики долучаються до руйнування досягнень, до яких країна рухалась впродовж десятиліть, є неприпустимою.

«Сьогодні багато досвідчених політиків старого формату, і навіть лідери парламентських фракцій, зокрема, Юлія Тимошенко, які показово виступали проти відкриття ринку землі в Україні, наголошують на тому, що не можна розпускати Конституційний Суд України. Таким чином, граючи на боці суддів КСУ, своїми діями вони роблять спробу зупинити земельну реформу та не допустити старту обігу сільськогосподарських земель. Земельна реформа - це невідворотний процес, ми зробимо все для того, аби обіг сільськогосподарської землі в Україні стартував з 1 липня 2021 року. Навіть якщо рішення КСУ буде не на боці реформи», - заявив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, у порядку денному роботи на понеділок, 2 листопада, йдеться, що о 12.00 годині Велика палата КСУ розглядатиме подання народних депутатів щодо тлумачення норм Конституції стосовно права власності на землю.