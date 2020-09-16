Земельна реформа сприятиме більш активному кредитуванню агропідприємств – НБУ

Земельна реформа надасть додатковий імпульс для більш активного кредитування аграрних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на зустрічі НБУ з представниками Світового банку, повідомила пресслужба Нацбанку у Фейсбуці.

Представники Національного банку зазначили, що відкриття ринку землі, формування ринкових цін на оренду, а згодом і купівлю землі, підвищення надійності державних реєстрів та забезпечення доступу до них фінансових установ дозволять використовувати землю як заставу.

"А це вже суттєво спростить доступ аграріїв до кредитів, що позитивно вплине на розвиток малих агропідприємств та стимулюватиме зростання економіки", - зауважив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Під час зустрічі також обговорювалися шляхи досягнення переваг земельної реформи, зокрема збільшення кількості робочих місць та добробуту на сільських територіях, а також забезпечення захисту навколишнього середовища. Особливу увагу під час обговорення приділили питанню забезпеченню доступу до фінансування малих та середніх агропідприємств.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Згідно з ним, із 1 липня 2021року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.