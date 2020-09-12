Зеленський пообіцяв фермерам "Доступні кредити 5-7-9%"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало завдання щодо підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки в Одеську область, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми «5-7-9%», буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні», – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошування.

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«Всі скаржаться, що довгі роки – засуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа та клімат», – зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма «Доступні кредити 5-7-9%». Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

За даними Мінекономіки, найбільшою популярністю державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» користується серед позичальників галузі сільського господарства, промислової переробки та торгівлі.

Фото: ОП