Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 652 мільйони

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки минулого тижня видали 330 кредитів на загальну суму 652 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів .

Зокрема, 82% (532 мільйона гривень) від загальної суми укладених угод минулого тижня складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 13% (83 мільйона гривень) – це видані уповноваженими банками так звані інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів складають 5% (37 мільйона гривень).

Загалом за 6 місяців від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали майже три тисячі (2933) позик на загальну суму в 6,782 мільярда гривень. З них 5,469 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 1,115 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 157,626 мільйона гривень – на поповнення оборотних коштів.

Завдяки державній програмі підтримки мікро та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці збільшили кількість робочих місць на 10%.

Відповідно до наданих Фондом розвитку підприємництва даних Міністерству фінансів за перше півріччя, підприємці завдяки отриманим доступним позикам створили 1028 нових робочих місць. При цьому загальна кількість персоналу цих позичальників Програми та пов'язаних компаній складає 9484 працівника. Тобто, кожен 10-ий працюючий в мікро та малому бізнесі, який скористався умовами Програми, отримав своє робоче місце завдяки доступним кредитам.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.