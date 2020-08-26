Шмигаль пообіцяв бізнесу доступні кредити на понад 9 мільярдів до кінця року

У межах програми доступних кредитів для малого і середнього бізнесу «5-7-9%» до кінця 2020 року підприємцям можуть бути видані позики на понад 9 млрд грн.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Невеликі підприємці отримали дешевий ресурс для підтримки власної справи на час кризи. Водночас бізнес бачить і можливості, тож 1 млрд грн було видано саме на інвестиційні потреби. Очікуємо, що вже цього року в нас буде і 7, і 9, і навіть більше мільярдів гривень, виданих у вигляді доступних позик для українських підприємців”, - зазначив глава уряду.

Він нагадав, що у травні уряд оновив і розширив програму доступних кредитів для малого і середнього бізнесу “5-7-9%”. “Сьогодні ми бачимо, що ініціатива Президента дійсно працює, адже є перші 5 млрд грн доступних кредитів”, - зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також КМУ збільшив максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.