Доступні кредити 5-7-9%: за тиждень банки рефінансували майже мільярд гривень

За минулий тиждень в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки рефінансували бізнесу 945 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович у Фейсбуці.

Загалом з 1 лютого 2020 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 3,4 млрд грн: 800 млн грн становили інвестиційні кредити та 2,6 млрд грн – рефінансування.

Серед регіонів лідерами за кількістю укладених договорів у межах програми є Харківська (12%), Сумська (8%) та Київська (7%) області. Серед галузей економіки – сільське господарство (58%); переробна промисловість (14%); торгівля (12%).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн. 29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.