"Доступні кредити": на Банковій розповіли, які області лідирують

Програма фінансової державної підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» ефективно працює - вже видано кредитів на понад 3,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, повідомляє пресслужба Глави держави.

«Ініційована Президентом на початку року програма кредитування «5-7-9%» ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)», – розповіла заступник керівника ОП.

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Ковалів також зазначила, що нині програма кредитування «5-7-9%» доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.

Програма постійно розширюватиметься, до участі в ній намагатимуться залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб.

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Як повідомлялося, державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» ініційована Президентом та Кабінетом Міністрів для широкої підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств.

Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.