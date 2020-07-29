Ощадбанк запускає програму кредитування для підприємців зі сходу

АТ "Ощадбанк" спільно з Western NIS Enterprise Fund прокредитує соціальні підприємства зі сходу України за ставкою 5% річних.

Про це йдеться в пресрелізі Ощадбанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Ощадбанк та Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) продовжують співпрацю і розпочинають кредитування соціальних підприємств зі сходу України під 5% річних, що є однією з найнижчих ставок для підприємців в Україні. В рамках нового проєкту WNISEF "Доступні кредити для соціальних підприємств Східної України" на ці потреби виділено 100 000 дол. США. Проєкт впроваджується завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за Проєктом "Економічна підтримка Східної України", - йдеться в повідомленні.

Приймання заявок вже розпочалось. Воно триватиме до 31 серпня 2020 року.

"Це перший приклад співпраці нашої програми з іншими інституціями, який дозволить застосувати наш відпрацьований і успішний механізм доступного кредитування для вирішення конкретних завдань наших партнерів, у даному випадку – економічної підтримки Східної України. Ми робимо акцент саме на підтримці соціальних підприємств, оскільки впевнені, що підсилення їх комерційної складової сприятиме ефективнішому вирішенню нагальних соціальних та екологічних проблем у регіоні", – зазначив керівник Програми соціального інвестування WNISEF Василь Назарук.

У рамках нового проєкту доступний кредитний ресурс зможуть отримати як малі підприємства, так і фізичні особи – підприємці зі сходу України, які будують і розвивають бізнес із соціальною складовою.

Сума кредиту для одного підприємства становитиме 10 000 – 40 000 дол. США у гривневому еквіваленті. Кредити видаватимуться на термін до 36 місяців, і після повернення вивільнені ресурси будуть використані для нових кредитів.

До розгляду братимуться заявки від соціальних підприємств з Донецької та Луганської областей, які є прибутковими і термін діяльності яких перевищує 12 місяців.

За Програмою соціального інвестування Ощадбанк та WNISEF співпрацюють з жовтня 2016 року. За цей час партнери профінансували 14 соціальних підприємств на загальну суму понад 19 млн грн. Програму спрямовано на підтримку приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які в рамках своєї діяльності забезпечують реалізацію соціальних проектів та ініціатив або вирішують певні соціальні проблеми незахищених верств населення.

Як відомо, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 150 млн дол. США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Із 2015 року фонд реалізує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 35 млн дол. США, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. Проєкт WNISEF "Доступні кредити для соціальних підприємств Східної України" реалізовується Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України".